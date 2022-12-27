Психологи выяснили, что женщины способны определить одиноких мужчин по запаху

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Психологи из Университета Маккуори в ходе эксперимента пришли к выводу, что гетеросексуальные женщины способны определить по запаху, свободен мужчина или нет. Результаты исследования были опубликованы в издании Frontiers in Psychology.

— Женщины отличают одиноких мужчин на основе их уровня тестостерона. Более высокие уровни тестостерона связаны с более сильным запахом, — говорится в публикации.

В эксперименте принимали участие 82 женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Каждой из них предлагалось оценить запахи тела и лица шестерых мужчин, из которых трое были одинокими, а трое находились в отношениях. В рамках эксперимента мужчины в течение суток носили футболку. После ее должны были понюхать женщины и ответить, насколько их привлекает запах, а также оценить сексуальность мужчины.

Ученые выявили, что запах тела свободных представителей мужского пола для всех участниц эксперимента был сильнее, чем у несвободных. Женщины также оценили лица одиноких мужчин как более мужественные.

Исследователи также напомнили об эксперименте 2010 года, доказывающем, что у одиноких мужчин выявлен более высокий уровень тестостерона, передает «Газета.ру».

До этого психолог Екатерина Горькова рассказала, какие ошибки часто совершают женщины из-за страха одиночества.