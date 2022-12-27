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Москвичам рассказали, как не стать жертвой карманников

Степан Жирнов

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Москвичам рассказали, как не стать жертвой карманников
Фото: shutterstock

По данным МВД в период новогодних праздников учащаются случаи карманных краж. О том, как не стать жертвой мошенников, в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 27 декабря.

По ее словам, в период праздников, на массовых гуляниях и в общественном транспорте, всегда следует следить за личными вещами. Необходимо застегивать сумки, хранить ценности в недоступных местах, вроде внутренних карманов.

Сами рюкзаки и сумки стоит держать в зоне видимости. В особенности ручную кладь следует контролировать в общественном транспорте, и стараться не засыпать в автобусах и поездах.

Также Нефедова отметила, что не стоит показывать деньги и драгоценности на людях. Чем меньше потенциальные злоумышленники знают о благосостоянии гражданина, тем в большей безопасности он находится.

Помимо этого, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры рассказала о распространенной схеме преступлений, происходящих во время народных гуляний. По ее словам, карманные воры могут прикинуться старым друзьями жертвы и попытаться обнять ее. Не стоит позволять таким «знакомым» прикасаться и хлопать по плечам, так как их рука может незаметно проникнуть в карман.

Ранее на тему защиты от карманников высказывался заместитель начальника 6-го отдела УУР столичного ГУ МВД России управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы». Он также дал жителям столицы пару советов о том, как максимально усложнить жизнь вору.

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