Мужчина обманул знакомую предпринимательницу из Подмосковья на 2,6 миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Житель столицы обманул знакомую предпринимательницу из Подмосковья и присвоил себе 2,6 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 27 декабря.

По ее словам, 44-летний злоумышленник предложил своей знакомой из Подольска помощь с покупкой арматуры у производителя по сниженной цене. После того как 43-летняя бизнес-леди перевела мужчине средства, мужчина подделал доверенность и, получив заказ самостоятельно, продал его на местном пункте приема цветных металлов.

Не получив заказ, женщина вскоре обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-разыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Оказалось, что ранее он уже был судим. Фигуранта арестовали.

Других аферистов задержали полицейские в столице. В Москве была организована целая мошенническая фирма, которая предлагала пенсионерам решить юридические вопросы за вознаграждения, но после получения денег переставала выходить на связь. Деятельность злоумышленников пресекли, семь сотрудников задержали.