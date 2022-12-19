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В Москве закрыли фирму «юристов»-мошенников, наживавшихся на пенсионерах

Степан Жирнов
Происшествия
В Москве закрыли фирму «юристов»-мошенников, наживавшихся на пенсионерах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Даниловский Вал Карта всех событий

Полицейские в столице пресекли деятельность мошеннической фирмы, которая якобы оказывала юридическую помощь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, злоумышленники организовали целый кол-центр на Даниловском валу. Аферисты звонили пенсионерам и предлагали решить различные правовые вопросы, ссылаясь на связи в государственных органах. После злоумышленники приглашали доверчивых граждан в офис, оформляли с ними фиктивные договоры и получали деньги, за услуги, которые не собирались оказывать.

Большинство пострадавших от деятельности мошенников были пожилыми людьми, которые отдали преступникам последние сбережения или вовсе влезли из-за них в долги. Преступники нередко требовали с жертв крупные суммы — до двух миллионов рублей.

Деятельность злоумышленников была раскрыта и пресечена полицейскими. Правоохранители нагрянули в офис мошенников и задержали семь человек, в том числе организатора группы. В ходе обысков в конторе, а также по местам проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты различные вещественные доказательства, такие как договоры на оказание услуг, банковские карты и компьютеры.

Видео: Пресс-центр МВД

По факту преступлений было возбуждено восемь уголовных дел по статье «Мошенничество». Фигуранты дел находятся под подпиской о невыезде.

2 декабря стало известно о задержании еще одной группы аферистов в Москве. Злоумышленники занимались недобросовестной выдачей микрозаймов: сперва обещали жертвам быстрое оформление и выгодные условия, после чего меняли условия договоров и вгоняли потерпевших в долги.

Москва МВД Уголовные дела Задержания Мошенничество
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