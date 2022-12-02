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Банду аферистов в сфере микрокредитов поймали в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Банду аферистов в сфере микрокредитов поймали в Москве
Фото: Unsplash

В столице полицейские задержали преступную группу, которая занималась дистанционным мошенничеством с микрозаймами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 2 декабря.

По его словам, аферисты зарегистрировали несколько компаний, оказывавших услуги микрокредитования, в нескольких регионах страны и создали сайты для каждой из них. На этих ресурсах были размещены предложения о предоставлении займов на выгодных условиях.

После заключения договоров аферисты, имея доступ к личным кабинетам пользователей, меняли суммы, сроки и процентные ставки, а также график выплат по кредитам, в результате чего вгоняли клиентов в долги. После этого злоумышленники начинали вымогать деньги, угрожая пользователям насилием.

— У сотрудников полиции есть основания полагать, что от действий аферистов пострадало свыше тысячи человек на территории всей России, — сообщил Васенин.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. По факту преступления было возбуждено два уголовных дела по статье «Покушение на мошенничество». По данным делам задержаны трое подозреваемых, среди них — 37-летний организатор группы. Его заключили под стражу, еще двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Во вторник, 29 ноября, суд вынес приговор другому аферисту, который продал арендованный у иностранной компании самолет.

Москва Кредиты МВД Уголовные дела Задержания
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