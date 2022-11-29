Суд вынес приговор аферисту, продавшему арендованный у иностранной компании самолет

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

В Москве вынесен приговор аферисту, продавшему арендованный у иностранной компании самолет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО во вторник, 29 ноября.

По словам представителя ведомства, суд вынес приговор жителю Воронежа 1977 года рождения, который обвинялся по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По версии следствия, мужчина, являясь руководителем организации по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием, заключил договор о лизинге подержанного самолета с иностранной фирмой и передал самолет арендатору. После этого обвиняемый подделал документы о передаче самолета в собственность подставной фирме и снял самолет с регистрационного учета в Реестре гражданских судов Литовской Республики.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

После этого мужчина отправился в Россию и, выступая в качестве представителя компании-собственника, поставил судно на учет в Единый государственный реестр Российской Федерации. Вскоре мужчина продал самолет иностранной транспортной компании.

— Новому собственнику воздушного судна стало известно, что документально он таковым не является, и обман вскрылся, — рассказывает пресс-секретарь ЦФО.

Еще одна история с аферистами произошла в подмосковном Реутове. Местный пенсионер, который был обманут мошенниками, решил устроиться к ним на работу и был пойман, когда забирал деньги у очередной жертвы.