Восьмерых мобилизованных дезертиров задержали в Подольске

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В подмосковном Подольске полиция задержала восьмерых мобилизованных граждан России, которые самовольно покинули зону специальной военной операции. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

По имеющимся данным, дезертиры изначально собирались доехать до дома — в Калининградскую область, откуда их и призвали. Военнослужащие покинули свою часть в зоне СВО в камуфляжной одежде и с оружием. На попутных машинах они добрались до Подольска. Почему их планы изменились, не сообщается, но, доехав до дома, мужчины добровольно сдались полиции.

На данный момент дезертиров задержали и передали военной прокуратуре, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее другой боец с передовой ушел в самоволку в тыл. Мужчина в камуфляжной одежде внезапно появился в Ростовской области и открыл огонь по полицейским из пулемета. В результате инцидента один страж порядка был ранен.

Злоумышленника нашли и задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело, мужчину отправили в СИЗО на два месяца.