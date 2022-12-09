Суд арестовал мужчину, ранившего полицейского из пулемета в Ростовской области

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал мужчину, которого подозревают в нападении на полицейский патруль. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.

По решению суда, мужчина, расстрелявший полицейскую машину из пулемета, отправится в СИЗО на два месяца.

Примечательно, что по словам подозреваемого, границу с Россией мужчина пересек случайно, а по сотрудникам правоохранительных органов открыл огонь по незнанию.

— Не по форме были, ни документов не предоставили, начали ездить за мной. По поводу полицейского очень сожалею, что так получилось. Я узнавал, он идет на поправку, — сообщил нападавший.

Также стало известно, что он намерен принести пострадавшему в перестрелке свои извинения, сообщил ТАСС.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Недалеко от местного завода мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавший смог скрыться с места преступления, но в среду, 7 декабря, его задержали недалеко от города. Мужчина прятался на заброшенной свиноферме, и при поимке сопротивления не оказывал. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

В день задержания в СМИ появилась информация, что нападавший являлся дезертиром ЧВК «Вагнер». Достоверность этих данных прокомментировал Евгений Пригожин.