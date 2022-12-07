Пригожин: ЧВК «Вагнер» разберется, был ли пулеметчик, напавший на полицейских, их бойцом

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ЧВК «Вагнер» устроит расследование в связи с информацией о том, что напавший на полицейских в Ростовской области пулеметчик был дезертиром их компании. Об этом сообщил основатель организации Евгений Пригожин в среду, 7 декабря.

По его словам, информация о принадлежности бойца является закрытой и носит оперативных характер. Если эти сведения подтвердятся, то по данному факту будет проведено дополнительное расследование. По его результатам станет известно не только то, как беглец пересек границу Российской Федерации, но и каким образом секретная информация попала в прессу.

В случае, если результаты расследования потребуют публичной огласки, то ЧВК «Вагнер» сообщит о результатах, передала пресс-служба слова Евгения Пригожина.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Недалеко от местного завода мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться. Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. В Ростовской области ввели план «Сирена».

Позже власти города опровергли слухи о том, что в городе действует группа диверсантов.

В среду, 7 декабря, злоумышленника задержали недалеко от города, где он прятался на заброшенной свиноферме. По неподтвержденной информации, нападавший являлся дезертиром ЧВК «Вагнер».