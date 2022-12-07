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Мужчина, напавший с пулеметом на полицейских в Ростовской области, оказался дезертиром ЧВК «Вагнер»

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, напавший с пулеметом на полицейских в Ростовской области, оказался дезертиром ЧВК «Вагнер»
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Злоумышленник, который открыл огонь из пулемета по полицейской машине в Ростовской области, оказался дезертиром из частной военной компании «Вагнер». Об этом стало известно в среду, 7 декабря.

По неподтвержденным данным, задержанный по подозрению в нападении на патрульную машину мужчина являлся бывшим заключенным. Он отбывал срок в исправительной колонии недалеко от Уфы. Осужденного завербовали в ряды ЧВК. Оказавшись на фронте, мужчина дезертировал, сообщил Telegram-канал Baza.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Недалеко от местного завода неизвестный мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться, его объявили в розыск. Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. В Ростовской области ввели план «Сирена».

Позже власти города опровергли слухи о том, что в городе действует группа диверсантов.

В среду, 7 декабря, злоумышленника задержали недалеко от города, где он прятался на заброшенной свиноферме.

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