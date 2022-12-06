Власти Новошахтинска опровергли слухи о диверсантах возле города

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Власти города Новошахтинска Ростовской области, в котором неизвестный открыл огонь из пулемета по машине полиции, опровергли слухи, согласно которым в городе работает некая диверсионно-разведывательная группа. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

Администрация города утверждает, что подобные слухи — очередной вброс дезинформации, совершенный для распространения паники среди местных жителей.

Также злоумышленники, распространяющие фейки, ищут любые возможности для дискредитации специальных служб и подрыва доверия к институтам власти, отмечается в Telegram-канале администрации.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Неизвестный мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из пулемета по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться, его разыскивают.

Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. По всей Ростовской области объявлен план «Сирена».