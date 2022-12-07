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Приметы и советы

Мужчина, открывший огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области, задержан

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, открывший огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области, задержан
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на полицейскую машину в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев в среду, 7 декабря.

Вооруженного пулеметом мужчину обнаружили в заброшенном здании недалеко от города Новошахтинска, сообщил Голубев.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Неизвестный мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из пулемета по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться, его объявили в розыск. Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. В Ростовской области ввели план «Сирена».

Позже власти города опровергли слухи о том, что в городе действует группа диверсантов.

Оружие Ростовская область Полиция Преступления Задержания
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