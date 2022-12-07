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Приметы и советы

Мужчина, напавший на сотрудников полиции с пулеметом, был ранее судим за разбой

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, напавший на сотрудников полиции с пулеметом, был ранее судим за разбой
Фото: СК РФ

Мужчина, задержанный по подозрению в нападении на сотрудников полиции с пулеметом в Ростовской области, был ранее судим за разбой и кражи. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ в среду, 7 декабря.

Помимо этого стало известно точное место задержания 38-летнего злоумышленника. Подозреваемый попытался скрыться в селе Киселево Красносулинского района. Однако это ему не помогло. По факту нападения на сотрудников полиции в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия», сообщили на сайте ведомства.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Недалеко от местного завода мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться. Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. В Ростовской области ввели план «Сирена».

Позже власти города опровергли слухи о том, что в городе действует группа диверсантов.

В среду, 7 декабря, злоумышленника задержали недалеко от города, где он прятался на заброшенной свиноферме. По неподтвержденной информации, нападавший являлся дезертиром ЧВК «Вагнер».

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