Путин встретился с Пашиняном в Санкт-Петербурге

Фото: Администрация президента РФ

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщается на официальном сайте Кремля.

На встрече российский лидер отметил позитивное развитие экономического сотрудничества между странами. При этом он назвал главным актуальным вопросом урегулирование ситуации в Карабахе и армяно-азербайджанские отношения в целом.

В свою очередь армянский политик поблагодарил президента России за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе, отмечается на портале Кремля.

Пашинян посетил Санкт-Петербург, чтобы принять участие в неформальном саммите лидеров СНГ. До этого в Русском музее состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ проводится в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. Ее инициатором выступил Владимир Путин. В мероприятии принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.