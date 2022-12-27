Путин и Лукашенко встретились на переговорах в Русском музее в Санкт-Петербурге

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко во вторник, 27 декабря, проходят в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ проводится в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. Ее инициатором выступил Владимир Путин. В мероприятии принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщается на сайте Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в субботу, 24 декабря. В этот же день он посетил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, в ходе которого белорусский лидер подарил генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало.