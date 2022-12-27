Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин и Лукашенко встретились на переговорах в Русском музее в Санкт-Петербурге

Анастасия Колоскова
Политика
Путин и Лукашенко встретились на переговорах в Русском музее в Санкт-Петербурге
Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко во вторник, 27 декабря, проходят в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ проводится в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. Ее инициатором выступил Владимир Путин. В мероприятии принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщается на сайте Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в субботу, 24 декабря. В этот же день он посетил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, в ходе которого белорусский лидер подарил генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало.

Александр Лукашенко Владимир Путин Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте