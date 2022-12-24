Лукашенко подарил гендиректору «Роскосмоса» свежий хлеб и любимое сало Шойгу

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в субботу, 24 декабря, в центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. Гагарина подарил генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало.

Глава белорусского государства подчеркнул, что это любимое сало министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Лукашенко также рассказал, что после возвращения из одной заграничной командировки он и его делегация высоко оценили подаренный хлеб, однако позже специалисты запретили его употреблять из-за большого количества вкусовых добавок.

После этого Лукашенко предложил производителям республики сделать что-то похожее, и в дальнейшем в стране появилось семь предприятий, делающих подобную выпечку. По словам президента Белоруссии, подаренный Борисову хлеб испекли утром, передает РИА Новости.

В пятницу, 23 декабря, появилась информация о программе Александра Лукашенко на ближайшее время. Помимо посещения ЦПК, он также планирует встретиться в неформальной обстановке с лидерами стран СНГ.