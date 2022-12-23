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В Белоруссии раскрыли программу грядущего визита Лукашенко в Россию

Евгений Белоусов
Политика
В Белоруссии раскрыли программу грядущего визита Лукашенко в Россию
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию 24 декабря. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает агентство БелТА.

По имеющейся у издания информации, он по приглашению президента России Владимира Путина посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, а в начале следующей недели примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Уточняется, что в самом центре подготовки космонавтов в настоящее время проходит отбор кандидатов на полет в космос от Белоруссии.

19 декабря Путин прибыл в Минск с визитом, в ходе которого он провел переговоры с Лукашенко. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах у президентов была возможность обсудить военные вопросы.

Путин заявил, что слухи о якобы планируемом Россией поглощении Белоруссии распространяют недобросовестные критики, не понимающие отношений двух стран. По мнению лидера, вопрос заключается не в поглощении, а в согласовании экономической политики.

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