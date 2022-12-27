Около 40 процентов москвичей и петербуржцев заказывают продукты к новогоднему столу онлайн

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Почти 40 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают заказывать продукты к новогоднему столу онлайн, а 62 процента — покупают все за несколько дней до праздника. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Янлекс.Лавка» среди москвичей и петербуржцев.

— Для большей части опрошенных москвичей и петербуржцев (75 процентов) важно, чтобы заказанные онлайн продукты им доставили в тот же день. А более половины респондентов предпочитают делать заказы на сервисах с доставкой в течение часа, — говорится в сообщении.

Чаще всего горожане в последний момент покупают к праздничному столу хлеб, майонез и зеленый горошек. Среди популярных атрибутов к Новому году жители двух столиц назвали икру, шампанское, фрукты, овощи и колбасные изделия.

Наступающий 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика или Кота. В восточной традиции считается, что эти пушистые животные приносят в дом процветание и надежду. Угодить им уже в первые мгновения января поможет правильно составленное новогоднее меню. Что можно и чего нельзя готовить в год Кролика, а также рецепты праздничных блюд от шеф-поваров — в материале «Вечерней Москвы».