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Новогоднее меню — 2023: что нужно обязательно поставить на стол в год Водяного Кролика

Илья Ашуров

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Общество
Новогоднее меню — 2023: что нужно обязательно поставить на стол в год Водяного Кролика
Фото: Pexels

Наступающий, 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика или Кота. В восточной традиции считается, что эти пушистые животные приносят в дом процветание и надежду. Угодить им уже в первые мгновения января поможет правильно составленное новогоднее меню. Что можно и чего нельзя готовить в год Кролика, а также рецепты праздничных блюд от шеф-поваров — в материале «Вечерней Москвы».

Что должно быть на столе

Символы 2023 года питаются по-разному: Кролик предпочитает растительную пищу, а Кот — хищник. Кажется, что угодить им обоим будет сложно. Но на самом деле оба животных совершенно неприхотливы в еде. Важно, чтобы на столе были раздельные тарелки — овощные и мясные.

Угодить Кролику довольно просто.

— Встретить 2023 год нужно с большим количеством зелени на столе — травоядный Кролик будет только рад. На столе должны быть овощные салаты, фруктовые тарелки и, конечно же, блюдами с морковью, — отметил в беседе с «ВМ» бренд-шеф столичной сети ресторанов Алексей Подлесных.

Обрадовать Кота можно обилием угощений из птицы и рыбы.

— На стол можно поставить блюда из птицы (например, курицы, утки, гуся, индейки), рыбы (тунца, лосося, форели, трески, сельди, осетра), морепродуктов (кальмаров, осьминогов, устриц, креветок), — говорит шеф.

Чего не стоит готовить

Прежде всего не следует готовить блюда из зайчатины и крольчатины. Иначе пушистый покровитель затаит обиду. Также рекомендуется обойтись без жирных блюд и ингредиентов с резким запахом, так как утонченные зверьки их не переносят.

Кроме того, аристократичные тотемы 2023 года не любят крепкий алкоголь.

— Из напитков лучше всего подойдут свежевыжатые соки, морсы, вина и глинтвейн, — советует Подлесных.

Секреты и рецепты от шеф-поваров

Греческий салат

Нарежьте и смешайте следующие ингредиенты:

  • огурцы;
  • сладкий желтый и красный перец;
  • помидоры черри;
  • оливки каламата;
  • сыр фета.

Добавьте сухой орегано, соль и перец по вкусу, а также оливковое масло.

Отбивная из индейки

Ингредиенты:

  • филе индейки;
  • йогурт;
  • специя карри;
  • соевый соус.

— Нарежьте филе индейки поперек, затем отбейте и положите на 30 минут в маринад из йогурта, порошка карри и соевого соуса. Потом обваляйте кусочки индейки в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки, — делится рецептом Алексей Подлесных.

Куриные ножки в горчично-медовом соусе

Этим рецептом с «ВМ» поделился шеф-повар Александр Белькович.

Ингредиенты:

  • куриная голень;
  • зерновая горчица;
  • мед;
  • паприка;
  • чеснок.

Маринад готовится следующим образом: берутся зерновая горчица, мед, немного паприки и выдавленный чеснок. Все смешивается. Затем этой смесью обтираются куриные ножки. В маринаде их нужно оставить на 15–20 минут.

— После выложите голень на уложенный на противне пергамент и поставьте в духовку при температуре 180 градусов. Через 35–40 минут у вас получатся красивые запеченные порционные кусочки курицы. Празднично, вкусно и недорого, — говорит Белькович.

Запеченная на хлебе рыба

Еще один рецепт от Бельковича — простая в приготовлении горячая закуска.

Ингредиенты:

  • хлеб;
  • филе рыбы (треска или любая другая — по вкусу);
  • шампиньоны (или другие грибы);
  • репчатый лук;
  • твердый сыр;
  • йогурт.

Филе рыбы и ломтики хлеба нужно обжарить в масле на сковороде. Рыбу — нарезать небольшими кусочками и разложить на хлеб.

Далее нужно приготовить «шапку». Обжарить грибы с луком, а затем выложить их в тарелку, где перемешать массу с йогуртом и тертым сыром.

Выложите бутербродики с рыбой на противень. Сверху выложите на них «шапку». Запекайте в духовке 10–20 минут при температуре 180 градусов (до золотистой корочки на «шапке»).

Секрет от шефа

Оливье, крабовый салат, селедка под шубой, мимоза — классические салаты, которые год от года появляются на новогодних столах россиян. Шеф-повар Белькович рассказал «ВМ», как сделать эти салаты вкуснее и полезнее:

— Овощи для этих салатов нужно не варить, а запекать. Берете очищенные морковку, свеклу или картошку, обматываете тонким слоем фольги и убираете в духовку (без ничего) при 180 градусах. И в зависимости от размера овоща запекаете от 40 до 60 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой: овощ должен легко протыкаться.

Такой способ приготовления позволяет сохранить яркий цвет и богатый вкус овощей. По словам шефа, запеченная таким образом морковь получается «супероранжевой и сочной».

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