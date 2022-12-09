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Шеф-повар Белькович объяснил, как правильно варить яйца для новогодних салатов

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Шеф-повар Белькович объяснил, как правильно варить яйца для новогодних салатов
Фото: Unsplash

Совсем скоро наступит Новый год. В праздничное меню традиционно включены любимые не одним поколением россиян салаты — оливье, селедка под шубой и «Мимоза». Все знают, что в их состав входят яйца, но далеко не все умеют правильно готовить этот продукт. Шеф-повар Александр Белькович рассказал «Вечерней Москве», как правильно варить яйца для новогодних салатов.

По словам шеф-повара, основная ошибка при приготовлении таких салатов — переваренные яйца:

— Многие люди варят яйца очень долго. Я же рекомендую яйца не переваривать, потому что тогда в них остается нежность, которая передается салату.

Белькович предложил такой алгоритм варки:

  • Оставьте яйца при комнатной температуре, чтобы они не были холодными.
  • Аккуратно положите яйца в горячую, почти закипающую воду.
  • Варите 7–8 минут.
  • Сразу положите яйца в холодную воду. На контрасте температур белок съеживается, потом яйцо легко очищать от скорлупы.

Проверить насколько качественно вам удалось сварить яйцо довольно просто, отметил эксперт.

— Переваренное яйцо — это когда у желтка тоненькая серая оболочка в том месте, где он соприкасается с белком. С таким плотным яйцом салаты уже не такие вкусные, — объяснил шеф-повар.

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