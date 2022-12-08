Эндокринолог Лазуренко рассказала, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

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Традиционный новогодний стол сложно представить без бутербродов с красной рыбой. Однако важно уметь выбрать качественные продукты, чтобы было не только вкусно, но и полезно. Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала «Вечерней Москве», на что обратить внимание при покупке красной рыбы.

По словам специалиста, важно внимательно изучать этикетки и выбирать красную рыбу с чистым составом, без неизвестных химических элементов.

— Я рекомендую покупать слабосоленую семгу или форель из холодных морей. Она должна быть выловлена в море, а не быть искусственно выращенной. Эти нюансы можно узнать в открытых источниках на сайте производителей. Также в первую очередь нужно смотреть на состав продукта. Непонятные химические элементы должны сразу настораживать. Кроме того, желательно покупать слабосоленую красную рыбу с небольшим сроком годности, — порекомендовала Лазуренко.

Стоит обратить внимание и на количество соли, отметила эндокринолог. Безусловно, она имеет огромное значение для нашего организма, но в большом количестве провоцирует задержку жидкости. Врач предупредила, что сочетание большого количества соли с алкоголем также негативно сказывается на здоровье.

— Новогодний стол зачастую связан с употреблением алкоголя. Сочетание большого количества соли со спиртными напитками еще сильнее увеличит задержку жидкости. Есть категории людей, которые находятся в зоне риска. Например, те кто страдает гипертонической болезнью или нарушением работы лимфатической системы. У них могут начаться осложнения, — объяснила диетолог.

Специалист подчеркнула, что самый лучший вариант — это засолить красную рыбу самостоятельно.

— В таком случае человек может точно проконтролировать, сколько соли в нее положит и из чего будет состоять маринад. Это было бы идеальным решением для новогоднего стола, — считает Лазуренко.