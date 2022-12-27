Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд в Москве приступил к оглашению приговора по делу экс-сенатора Арашукова

Степан Жирнов
Происшествия
Суд в Москве приступил к оглашению приговора по делу экс-сенатора Арашукова
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд приступил к оглашению приговора по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 27 декабря.

Также суд огласит приговоры и другим фигурантам уголовного дела, том числе и бывшему советнику «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову.

Суд в Москве приступил к оглашению приговора по делу экс-сенатора Арашукова Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

По делу, помимо Рауфа Арашукова и его отца Рауля, проходят начальник республиканского Центра «Э» Тимур Бетуганов, бывшие сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и Андрей Филиппов, а также руководитель филиала «Газпром медрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Их обвиняют во множестве преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, растрате, убийстве, подкупе и превышении должностных полномочий.

Мужчин задержали еще в 2019 году, но расследование уголовного дела завершилось только 31 марта 2021 года. С тех пор шел судебный процесс, 23 сентября 2022 года присяжные вынесли по делу обвинительный вердикт.

Взятки Москва Мосгорсуд Преступления Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте