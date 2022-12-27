Суд в Москве приступил к оглашению приговора по делу экс-сенатора Арашукова

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд приступил к оглашению приговора по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 27 декабря.

Также суд огласит приговоры и другим фигурантам уголовного дела, том числе и бывшему советнику «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

По делу, помимо Рауфа Арашукова и его отца Рауля, проходят начальник республиканского Центра «Э» Тимур Бетуганов, бывшие сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и Андрей Филиппов, а также руководитель филиала «Газпром медрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Их обвиняют во множестве преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, растрате, убийстве, подкупе и превышении должностных полномочий.

Мужчин задержали еще в 2019 году, но расследование уголовного дела завершилось только 31 марта 2021 года. С тех пор шел судебный процесс, 23 сентября 2022 года присяжные вынесли по делу обвинительный вердикт.