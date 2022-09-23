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В Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу экс-сенатора Арашукова и его сообщников. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Подсудимым, в зависимости от степени вовлеченности, вменяют организацию преступного сообщества, растрату, убийство, подкуп и превышение должностных полномочий.

По делу проходят сам бывший сенатор Рауф Арашуков, его отец Рауль, начальник республиканского Центра «Э» Тимур Бетуганов, бывшие сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и Андрей Филиппов и руководитель филиала «Газпром медрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, сообщило ФАН.

Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, организации двух убийств, давлении на свидетелей, а также в хищении природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллионов рублей.

Его задержали в 2019 году прямо во время заседания Совета Федерации. Суд наложил арест на его имущество и денежные средства. А расследование завершилось только 31 марта 2021 года. С тех пор длится судебный процесс.