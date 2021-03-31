Завершено расследование дела в отношении экс-сенатора Арашукова и его сообщников

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Следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», который возглавлял преступную группу, а также их сообщников. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего к ответственности за хищение денежных средств, природного газа и совершение должностных преступлений в составе преступного сообщества правоохранители привлекли 20 человек. Арашуковым и восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявили обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики и растрате 747 миллионов рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.

Известно, что в список сообщников Арашуковых вошли в том числе бывший заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, метролог филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игорь Кайшев и заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борсов.

Помимо этого, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали преступной деятельности родственников.

К ответственности привлечены также бывший и. о. руководителя следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике Казбек Булатов, следователь Андрей Филиппов и начальник центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской Республике Тимур Бетуганов. Все трое покрывали преступников, скрывая доказательства их преступлений.

Трое соучастников Арашуковых уже признали свою вину в хищении газа. В ходе расследования дела были опрошены 400 свидетелей и проведено более 200 судебных экспертиз.

Материалы уголовного дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Дело Арашуковых

В январе 2019 года сотрудники полиции задержали теперь уже бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей. Суд наложил арест на его денежные средства и имущество.

Также экс-сенатору предъявили обвинение в хищении природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Сообщниками по делу проходят его отец Рауль Арашуков и ряд других фигурантов. Один из них — задержанный в Ставрополе предприниматель Владимир Козлов — первым признался в участии в хищениях газа. Помимо этого, Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы КЧР. Всего по делу Арашуковых следствие привлекло в качестве обвиняемых более 25 человек. При этом часть фигурантов находится в розыске.

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