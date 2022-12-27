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Приметы и советы

Более 20 судов на воздушной подушке круглосуточно патрулируют столичные водоемы

Анастасия Колоскова
Город
Более 20 судов на воздушной подушке круглосуточно патрулируют столичные водоемы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Более 20 спасательных судов на воздушной подушке патрулируют столичные водоемы в круглосуточном режиме для предотвращения возможных происшествий. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке, — рассказал заммэра.

По словам Бирюкова, этот транспорт является уникальным. Он может передвигаться по воде и льду со скоростью в среднем 50–80 километров в час.

Глава комплекса призвал москвичей соблюдать правила безопасности, так как лед на водоемах стал хрупким в связи с резкими перепадами температуры. Он напомнил также о необходимости внимательно следить за детьми и домашними животными.

Заммэра добавил, что специалисты регулярно замеряют толщину льда. Под постоянным контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли, зимнего купания и катки на естественных водоемах.

Бирюков напомнил, что в настоящее время в Москве действуют 25 поисково-спасательных станций городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Московские спасатели 27 декабря отмечают профессиональный праздник. Специалисты рассказали, какие происшествия чаще всего случаются зимой.

Петр Бирюков Столичные водоемы
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