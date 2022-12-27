Терапевт Чернышова назвала три необычных симптома свиного гриппа
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В России протекает серьезная эпидемия гриппа. Один из наиболее опасных вариантов вируса — свиной грипп (H1N1) — обнаружен уже во всех регионах страны. О нетипичных симптомах этого заболевания «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, грипп характеризуется быстрым развитием симптомов.
— Например, утром человек чувствует себя полностью здоровым, а уже в обед его состояние ухудшается, повышается температура тела, появляется головная и мышечная боль, — пояснила она.
Но среди ряда очевидных симптомов существуют и такие, которые являются нетипичными. Среди них Чернышова выделила следующие.
- Боль в животе и жидкий стул
Эти симптомы, как пояснила врач, могут быть началом развития вируса.
— Так случается, если человек заразился через грязные руки, — объясняет терапевт. — Например, больной человек может находиться в общественном транспорте, закашлялся и прикрыл рот рукой. Затем взялся этой ладонью за поручень. Следующий человек, который дотронется до этой поверхности, перенесет все вирусы на руку. Если после этого он возьмет в рот леденец, то все они окажутся внутри и спровоцируют болезнь.
- Менингеальный синдром
Этот синдром характеризуется раздражением оболочек головного мозга. При гриппе он может проявляться в виде резких головных болей и повышенной чувствительности (например, светобоязни).
- Синяки и носовые кровотечения
Такие симптомы, как пояснила врач, индивидуальны и зависят от конкретной реакции организма на инфекции.
— Если у человека снижен иммунитет, он может столкнуться с подобными симптомами, — уверена Чернышова.
Из истории заболевания
В беседе с «ВМ» терапевт рассказала о том, что во время вспышки гриппа в 2009 году отмечалось слияние вируса гриппа с другими бактериями, что приводило к плачевным последствиям:
— Соединение вируса и других бактерий приводило к быстрому воспалению легких и нарушению сердечной деятельности, что становилось причиной летальных исходов пациентов.
Однако факт «консолидации» вируса и бактерий в настоящее время научно не доказан.
До этого врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», какие осложнения может спровоцировать свиной грипп и может ли человек одновременно с ним заразиться коронавирусом.
Подробнее об эпидемии гриппа в России и причинах ее возникновения — в материале «ВМ».