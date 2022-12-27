Терапевт Чернышова назвала три необычных симптома свиного гриппа

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В России протекает серьезная эпидемия гриппа. Один из наиболее опасных вариантов вируса — свиной грипп (H1N1) — обнаружен уже во всех регионах страны. О нетипичных симптомах этого заболевания «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, грипп характеризуется быстрым развитием симптомов.

— Например, утром человек чувствует себя полностью здоровым, а уже в обед его состояние ухудшается, повышается температура тела, появляется головная и мышечная боль, — пояснила она.

Но среди ряда очевидных симптомов существуют и такие, которые являются нетипичными. Среди них Чернышова выделила следующие.

Боль в животе и жидкий стул

Эти симптомы, как пояснила врач, могут быть началом развития вируса.

— Так случается, если человек заразился через грязные руки, — объясняет терапевт. — Например, больной человек может находиться в общественном транспорте, закашлялся и прикрыл рот рукой. Затем взялся этой ладонью за поручень. Следующий человек, который дотронется до этой поверхности, перенесет все вирусы на руку. Если после этого он возьмет в рот леденец, то все они окажутся внутри и спровоцируют болезнь.

Менингеальный синдром

Этот синдром характеризуется раздражением оболочек головного мозга. При гриппе он может проявляться в виде резких головных болей и повышенной чувствительности (например, светобоязни).

Синяки и носовые кровотечения

Такие симптомы, как пояснила врач, индивидуальны и зависят от конкретной реакции организма на инфекции.

— Если у человека снижен иммунитет, он может столкнуться с подобными симптомами, — уверена Чернышова.

Из истории заболевания

В беседе с «ВМ» терапевт рассказала о том, что во время вспышки гриппа в 2009 году отмечалось слияние вируса гриппа с другими бактериями, что приводило к плачевным последствиям:

— Соединение вируса и других бактерий приводило к быстрому воспалению легких и нарушению сердечной деятельности, что становилось причиной летальных исходов пациентов.

Однако факт «консолидации» вируса и бактерий в настоящее время научно не доказан.

До этого врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», какие осложнения может спровоцировать свиной грипп и может ли человек одновременно с ним заразиться коронавирусом.

Подробнее об эпидемии гриппа в России и причинах ее возникновения — в материале «ВМ».