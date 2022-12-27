Столичный студент лишился 380 тысяч рублей при попытке купить криптовалюту

Фото: Вечерняя Москва

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити, жилой комплекс Нева Тауэрс Карта всех событий

Московский студент лишился 380 тысяч рублей, когда попытался купить криптовалюту с рук. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 27 декабря.

По ее словам, 21-летний студент решил купить криптовалюту. Молодой человек договорился в интернете с неизвестным ему гражданином о встрече в торговом центре на Пресненской набережной, в комплексе «Москва-Сити». Там молодой человек передал посыльному 5,5 тысячи долларов США.

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После этого пострадавший должен был получить уведомление о зачислении криптовалюты на кошелек, но этого не произошло. Курьер просто скрылся с деньгами в неизвестном направлении.

Обманутый студент обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали посыльного на 1-й Тверской-Ямской улице. Им оказался 29-летний житель Подмосковья. Он рассказал полицейским, что получил задание от неизвестного работодателя забрать деньги и после перевести их на его счет, за что должен был получить небольшой процент. Однако после получения денег курьер решил оставить все себе. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Другого афериста задержали сотрудники полиции в подмосковном Подольске. Мужчина обманул свою знакомую предпринимательницу на 2,6 миллиона рублей.