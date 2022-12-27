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Названа самая востребованная профессия в России в 2022 году

Евгений Жуков
Общество
Названа самая востребованная профессия в России в 2022 году
Фото: Unsplash

Профессия менеджера по продажам стала самой востребованной на отечественном рынке труда в этом году — компании опубликовали около полумиллиона подобных вакансий. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказало издание «Известия», ссылаясь на сведения онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter.

По мнению профильных специалистов, на рост популярности этой профессии сильно повлияла практика импортозамещения — пока иностранные компании покидают российский рынок, отечественные производители, в свою очередь, активно борются за потребителя.

Далее с небольшим отрывом от первой позиции расположились продавцы-консультанты, а именно 467 тысяч вакансий. На третьей строчке оказался победитель прошлогоднего рейтинга — профессия водителя. Всего по этой специальности насчитали 285 тысяч вакансий.

В десятке наиболее востребованных профессий, помимо прочего, эксперты назвали также бухгалтеров, IT-специалистов, специалистов из сферы медицины, инженеров, поваров, упаковщиков и комплектовщиков, слесарей и сантехников.

В среднем российские граждане рассчитывали на зарплату 54,4 тысячи рублей в месяц. Самые высокие запросы были отмечены у топ-менеджеров, которые запрашивали за свои услуги почти 80 тысяч, передают «Известия».

До этого жители столицы рассказали, сколько хотели бы зарабатывать ежемесячно.

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