Маршрут к юбилею Павла Третьякова появился на портале «Узнай Москву»

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На портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут, посвященный 190-летию со дня рождения основателя знаменитой художественной галереи Павла Третьякова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий во вторник, 27 декабря.

— Онлайн-гид включает пять остановок и охватывает знаковые места, которые сформировали взгляды и мировоззрение Павла Третьякова. Пользователи посетят дом, в котором родился предприниматель, познакомятся с историей создания Третьяковки и воспоминаниями близких и друзей Третьякова, узнают интересные факты из его жизни, — говорится в сообщении.

В процессе экскурсии пользователи смогут познакомиться с фотографиями и подробным описанием каждой точки маршрута. Начать прогулку можно с помощью сайта «Узнай Москву» или мобильного приложения проекта, передает официальный сайт мэра столицы.

15 декабря на портале «Узнай Москву» создали новый раздел «Подборки». С его помощью пользователи смогут оперативно получить доступ к самым интересным прогулочным маршрутам, виртуальным турам, квизам и к познавательному детскому контенту.