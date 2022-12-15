Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новый навигатор по экскурсиям появился на портале «Узнай Москву»

Анастасия Колоскова
Город
Новый навигатор по экскурсиям появился на портале «Узнай Москву»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На портале «Узнай Москву» создали новый раздел «Подборки», который позволяет оперативно получить доступ самым интересным прогулочным маршрутам, виртуальным турам по известным московским домам, квизам и к познавательному детскому контенту. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Раздел «Подборки» — это удобный навигатор по тематическим материалам на портале «Узнай Москву», — говорится в сообщении.

В течение последних нескольких лет на сайте было опубликовано свыше 200 новых маршрутов и квизов. Кроме того, на портале регулярно появляются новые виртуальные туры по популярным достопримечательностям, аудиоэкскурсии, спецпроекты для взрослых и детей, отметили в департаменте.

Теперь для удобства пользователей все материалы, которые объединены одной тематикой, сосредоточены в отдельном разделе. Для доступа к ним необходимо лишь нажать на вкладку с интересующей темой и выбрать нужный маршрут или квиз, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на портале «Узнай Москву» появился авторский онлайн-маршрут по любимым местам актрисы Театра Маяковского Дарьи Поверенновой. Во время прогулки можно узнать, где актриса провела свое детство, какие парки, кинотеатры и набережные стали для нее самыми притягательными, а также какая атмосфера царит на легендарной сцене Театра Маяковского, который в конце октября отпраздновал свой 100-летний юбилей.

Прогулки Столица Портал «Узнай Москву»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте