Новый навигатор по экскурсиям появился на портале «Узнай Москву»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На портале «Узнай Москву» создали новый раздел «Подборки», который позволяет оперативно получить доступ самым интересным прогулочным маршрутам, виртуальным турам по известным московским домам, квизам и к познавательному детскому контенту. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Раздел «Подборки» — это удобный навигатор по тематическим материалам на портале «Узнай Москву», — говорится в сообщении.

В течение последних нескольких лет на сайте было опубликовано свыше 200 новых маршрутов и квизов. Кроме того, на портале регулярно появляются новые виртуальные туры по популярным достопримечательностям, аудиоэкскурсии, спецпроекты для взрослых и детей, отметили в департаменте.

Теперь для удобства пользователей все материалы, которые объединены одной тематикой, сосредоточены в отдельном разделе. Для доступа к ним необходимо лишь нажать на вкладку с интересующей темой и выбрать нужный маршрут или квиз, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на портале «Узнай Москву» появился авторский онлайн-маршрут по любимым местам актрисы Театра Маяковского Дарьи Поверенновой. Во время прогулки можно узнать, где актриса провела свое детство, какие парки, кинотеатры и набережные стали для нее самыми притягательными, а также какая атмосфера царит на легендарной сцене Театра Маяковского, который в конце октября отпраздновал свой 100-летний юбилей.