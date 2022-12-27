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«Одноклассники» и СТС запустили новый совместный проект

Александр Афонин
Общество
«Одноклассники» и СТС запустили новый совместный проект
Фото: Pexels

Социальная сеть «Одноклассники» и телеканал СТС запустили новый совместный проект, основанный на использовании технологии deepfake. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети во вторник, 27 декабря.

— Все мы хотя бы раз в жизни хотели оказаться на месте любимых героев и ведущих. Мы выбрали самые популярные проекты, чтобы с помощью сервиса «Одноклассников» каждый пользователь мог побывать в главной роли и разделить новогоднее настроение с друзьями, — сказала креативный диджитал-продюсер СТС Елизавета Стрелкова.

С помощью нового проекта пользователи смогут примерить на себе образы героев сериалов СТС. На данный момент сервисом воспользовались уже более 57,5 тысячи раз. Чтобы создать свое видео или фото, в «Одноклассниках» необходимо перейти в раздел «Новый образ», где пользователям предложат несколько вариантов персонажей.

«Одноклассники» и СТС запустили новый совместный проект Фото: Пресс-служба соцсети Одноклассники

Руководитель проекта «Лента и Рекомендации» Алексей Сенников отметил, что «Одноклассники» стали первой российской соцсетью, которая разработала и запустила технологию deepfake. За год работы разработкой воспользовались более 250 миллионов раз.

Накануне сообщалось, что соцсеть «Одноклассники» расширила список природных территорий России на своей интерактивной карте, включив в нее десять новых мест. Теперь в сервисе собрано 20 заповедников, национальных, природных парков и заказников.

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