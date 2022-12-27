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Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в преддверии праздников

Александр Афонин
Город
Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в преддверии праздников
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жителям столицы рекомендуется пользоваться общественным транспортом, так как движение в городе будет плотным вплоть до 29 декабря. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На этой неделе движение будет плотным до 29 декабря. Чтобы сэкономить время, рекомендуем пользоваться городским транспортом — наземным транспортом, метро, МЦК и МЦД, — говорится в сообщении.

На загруженность столичных дорог оказывают сильное влияние погодные условия, ремонтные работы и количество мелких ДТП. Основные затруднения проезда ожидаются в центре столицы, а также в районах крупных торговых центров, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что горожане смогут бесплатно ездить на метро, Московском центральном кольце и наземном транспорте в новогоднюю ночь. Всего в городе будет работать 166 маршрутов, включая 15 трамваев и 16 регулярных ночных автобусов.

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