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Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Лейла Алиева
Город
Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи смогут бесплатно ездить на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 декабря.

— 27 декабря 2022 года президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о работе служб городского транспорта в дни празднования Нового, 2023 года и Рождества Христова. По сложившейся в последние годы традиции в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта, — отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Всего в городе будет работать 166 маршрутов, включая 15 трамваев и 16 регулярных ночных автобусов. Бесплатным проезд станет с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января. На эскалаторах и в наземном транспорте горожан будут поздравлять голоса популярных артистов, среди которых Сергей Безруков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Анита Цой, Клава Кока, Егор Шип и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Бесплатными в новогодние выходные будут парковки на столичных улицах. С 1 по 8 января парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где в обычное время за стоянку предусмотрена плата по тарифу 380 и 450 рублей в час.

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