ТАСС: СБУ арестовала имущество компании Усманова на 54 миллиона долларов

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Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 27 декабря, сообщила об аресте партии железной руды, стоимость которой оценивается в два миллиарда гривен, или в 54 миллиона долларов, якобы принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

— В результате следственно-оперативных действий установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранилось более 160 тысяч тонн украинской железной руды. Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова, — передает пресс-служба украинской спецслужбы.

Там также добавили, что руда была обнаружена на территории нескольких морских портов Украины. На данный момент на изъятое сырье был наложен арест. Сейчас представители СБУ решают вопрос о передаче имущества предпринимателя в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других правонарушений, передает ТАСС.

27 октября сообщалось, что украинский суд арестовал недвижимость на сумму 1,6 миллиона долларов, принадлежащую фирмам, конечными бенефициарами которых якобы являются россияне.