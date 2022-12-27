Московские студенты прикинулись сотрудниками полиции и похитили человека

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Группа студентов московских вузов и колледжей замаскировались под сотрудников правоохранительных органов и похитили человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 27 декабря.

По ее словам, шестеро юных москвичей, учащихся в высших и средних учебных заведениях, среди которых было двое несовершеннолетних, спланировали похищение молодого человека. Они оборудовали дорогую машину родителя одного из студентов синим проблесковым маячком, а также купили наручники.

На этом автомобиле они подъехали к торговому центру, возле которого находился молодой человек, ранее судимый за употребление наркотиков. Выскочив из машины и сделав два выстрела в воздух, злоумышленники схватили жертву, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на молодого человека наручники и заставили сесть в машину. В салоне иномарки «полицейские» обвинили похищенного в продаже наркотиков и увезли его в неизвестном направлении. За свое освобождение преступники потребовали у жертвы крупную сумму денег.

Произошедшее увидела прохожая, которая вызвала полицию. Благодаря тому, что девушка назвала номер автомобиля, сотрудники правоохранительных органов смогли уже через полчаса задержать троих подозреваемых на Ярославском шоссе и освободить похищенного.

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Еще одного соучастника задержали в столице чуть позже, и еще двоих подозреваемых задержали на следующий день в аэропорту города Адлер.

— По предварительной информации, они координировали действия участников группы, делали видеозапись происходящего, а после задержания сообщников пытались скрыться. — сообщила Волк.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Другое похищение произошло на западе столицы. Трое злоумышленников силой затолкали пострадавшего в машину и привезли в частный дом в Новой Москве. За освобождение похитители требовали от жертвы 500 тысяч рублей.