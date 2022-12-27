Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московские студенты прикинулись сотрудниками полиции и похитили человека

Степан Жирнов
Происшествия
Московские студенты прикинулись сотрудниками полиции и похитили человека
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Группа студентов московских вузов и колледжей замаскировались под сотрудников правоохранительных органов и похитили человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 27 декабря.

По ее словам, шестеро юных москвичей, учащихся в высших и средних учебных заведениях, среди которых было двое несовершеннолетних, спланировали похищение молодого человека. Они оборудовали дорогую машину родителя одного из студентов синим проблесковым маячком, а также купили наручники.

На этом автомобиле они подъехали к торговому центру, возле которого находился молодой человек, ранее судимый за употребление наркотиков. Выскочив из машины и сделав два выстрела в воздух, злоумышленники схватили жертву, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на молодого человека наручники и заставили сесть в машину. В салоне иномарки «полицейские» обвинили похищенного в продаже наркотиков и увезли его в неизвестном направлении. За свое освобождение преступники потребовали у жертвы крупную сумму денег.

Произошедшее увидела прохожая, которая вызвала полицию. Благодаря тому, что девушка назвала номер автомобиля, сотрудники правоохранительных органов смогли уже через полчаса задержать троих подозреваемых на Ярославском шоссе и освободить похищенного.

Видео: Пресс-центр МВД России

Еще одного соучастника задержали в столице чуть позже, и еще двоих подозреваемых задержали на следующий день в аэропорту города Адлер.

— По предварительной информации, они координировали действия участников группы, делали видеозапись происходящего, а после задержания сообщников пытались скрыться. — сообщила Волк.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Другое похищение произошло на западе столицы. Трое злоумышленников силой затолкали пострадавшего в машину и привезли в частный дом в Новой Москве. За освобождение похитители требовали от жертвы 500 тысяч рублей.

похитители Москва МВД Подростки Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте