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Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство Российской Федерации запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на специальную военную операцию (СВО). Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов, — заявил глава кабинета министров.

Он также добавил, что в дальнейшем будут проведены проверки и других секторов расходования средств в ходе СВО, передает Telegram-канал правительства России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что специалистам следует провести анализ вооружений НАТО и применить полученную информацию для улучшения российской армии и повышения боевых возможностей.

Глава государства добавил, что за время проведения спецоперации на Украине российские военнослужащие получили огромный опыт.

Спецоперации Россия Правительство РФ Михаил Мишустин
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