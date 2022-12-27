Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

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Правительство Российской Федерации запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на специальную военную операцию (СВО). Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов, — заявил глава кабинета министров.

Он также добавил, что в дальнейшем будут проведены проверки и других секторов расходования средств в ходе СВО, передает Telegram-канал правительства России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что специалистам следует провести анализ вооружений НАТО и применить полученную информацию для улучшения российской армии и повышения боевых возможностей.

Глава государства добавил, что за время проведения спецоперации на Украине российские военнослужащие получили огромный опыт.