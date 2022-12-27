Прокуратура проконтролирует принятие решения по факту обнаружения тела девушки на юге столицы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Москва, Затонная улица Карта всех событий

Прокуратура проконтролирует принятие процессуального решения по факту обнаружения тела девушки со следами насильственной смерти в квартире в Южном административном округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 27 декабря.

По ее словам, обнаружил погибшую отец, который приехал в квартиру, чтобы проверить состояние 23-летней дочери, так как та долгое время не выходила на связь. На месте мужчина нашел тело девушки с четырьмя колото-резанными ранами и вывал полицию.

Вместе с правоохранительными органами на место преступления для координации работы прибыл Симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов. Также Нефедова сообщила, что принятие решения о возбуждении уголовного дела находится у ведомства на контроле.

О том, что труп девушки со следами насильственной смерти обнаружили в квартире Затонной улице стало известно днем во вторник, 27 декабря.