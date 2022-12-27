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Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили на юге столицы
Фото: СК РФ
Москва, Затонная улица Карта всех событий

На юге столицы в квартире жилого дома было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 27 декабря.

По ее словам, девушку 1999 года рождения, не подающую признаков жизни, обнаружил отец в квартире на Затонной улице.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого резонансное убийство произошло в Донецкой народной республике, в городе Макеевка. Группа злоумышленников расстреляла семью из восьми человек, среди которых было трое детей. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело.

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