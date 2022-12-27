Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве семьи из восьми человек в Макеевке

Фото: СК РФ

По делу об убийстве семьи из восьми человек, трое из которых являлись детьми, задержан четвертый подозреваемый. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ во вторник, 27 декабря.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. После этого сотрудники ведомства отследили подозреваемых до одной из квартир, расположенной в жилом доме в городе Донецке.

В ходе обыска квартиры были обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему и две гранаты.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам грозит высшая мера наказания.

Убийство, о котором идет речь, произошло в городе Макеевка 27 декабря. Группа людей расстреляла целую семью, среди которых были трое детей. Для поимки преступников местными властями был объявлен план «Перехват».