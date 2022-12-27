Предполагаемых убийц семьи из восьми человек в Макеевке задержали

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Полиция задержала подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе МВД Донецкой народной республики.

Правоохранительные органы по горячим следам задержали трех ранее судимых человек в микрорайоне Калининский. Они признались, что убили семью из восьми человек, чтобы похитить автомобиль и ценное имущество.

В настоящее время ведется следствие. Действия подозреваемых попадают под статью «Убийство двух и более лиц», максимальной ответственностью за которую может стать высшая мера наказания, говорится в Telegram-канале МВД ДНР.

Семья из восьми человек была расстреляна в Макеевке 27 декабря. Среди погибших трое детей, по данным городских властей, самому младшему из погибших был один год. Власти объявляли в ДНР план-перехват, чтобы задержать преступников.