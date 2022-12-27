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Германия предрекла Украине долгий и непростой путь в ЕС

Евгений Жуков
В мире
Германия предрекла Украине долгий и непростой путь в ЕС
Фото: Pixabay

Украину ждет долгий и непростой путь в Европейский союз, однако объединение поддержит Киев в этом процессе. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

— Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению, — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Она также подчеркнула, что правительство Евросоюза должно подготовиться к данному событию, поскольку «поднять новые флаги над зданием совета в Брюсселе не так уж просто».

До этого сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза утвердили макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, политический блок сдержит свое слово относительно помощи Киеву.

Конфликт на Украине — политический проект, ради которого американцы готовы на нерациональные действия. Поэтому поддержка Украины прекратится не тогда, когда на это будут объективные причины, а только после решения Америки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Украина Евросоюз (ЕС) Германия
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