«Политический проект»: почему США и ЕС не могут отказаться от поддержки Украины

Фото: flickr/european_parliament

Конфликт на Украине — политический проект, ради которого американцы готовы на нерациональные действия. Поэтому поддержка Украины прекратится не тогда, когда на это будут объективные причины, а только после решения Америки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Специалист отметил, что события на Украине стали следствием внешней политики Соединенных Штатов.

— Помощь Украине оказывается не на рациональных основаниях, как это пытаются доказывать. Перед Украиной поставлена совершенно четкая задача — ослабление России, чтобы в грядущих схватках США с Китаем Россия не была на стороне Китая. Сейчас бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен рассказал, как с 2014 года США делали так, что Украина де-юре не была членом НАТО, а де-факто являлась им. В 2022 году происходит то же самое: Украина воюет на фронте, а за ней стоит НАТО, — объяснил собеседник «ВМ».

Никакие экономические проблемы в странах Европы не повлияют на оказание помощи Соединенными Штатами Украине, пока не последует команда от США, уверен Светов. В качестве хорошего примера можно привести приказ Байдена о выводе войск из Афганистана: американский президент предвидел события на Украине, отметил эксперт.

Американцы всегда оценивают соотношение затрат и эффекта, подчеркнул политолог.

— Пока для Штатов затраты на Украину оправдываются эффектом в виде ослабления России и переходом Западной Европы в области экономики и обороны всецело под командование США. Не говоря о том, что начинается переход германской промышленности и промышленности других стран в США. Только когда будет перевес в убытках, тогда все прекратится, — уверен Светов.

По мнению политолога, Европа этой зимой не замерзнет: страны Евросоюза подготовились, закачали топливо в хранилища и о чем-то договорились. Однако дальше начнутся проблемы в промышленности, так как резко вырастут затраты из-за новых цен на электроэнергию.

Не стоит надеяться, что у США и стран Европы действительно не хватает оружия для Украины, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Откуда мы знаем, что оружия не хватает? Об этом говорят разные военные деятели. Но год заканчивается — формируется бюджет на будущий год. Военные хотят от бюджета побольше денег на военные цели. Поэтому и говорят о том, что чего-то не хватает и нужны деньги. Мы не знаем, правда ли это. Про те же HIMARS говорят, что их произведено, условно говоря, 1300, а на Украину отдано полтора десятка. А где же остальные? — рассказал специалист.

Как отметил политолог, нехватка денег тоже маловероятный сценарий для прекращения поддержки Украины. Америка без проблем сможет включить печатный станок, если будет такая необходимость, заключил Светов.

Страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. Такое мнение высказал обозреватель издания Guardian Саймон Тисдалл.

Он заявил, что Европе грозит «огромный гуманитарный и миграционный кризис», который бросит вызов каждому члену Европейского союза. Последствия конфликта на Украине начинают сказываться на западных странах, поэтому Украина может лишиться поддержки, уверен Тисдалл.