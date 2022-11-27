Политолог Кошкин: Не стоит ждать, что у НАТО закончится оружие для Украины

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Запасы вооружений в некоторых странах Североатлантического альянса действительно подходят к концу, поэтому поставлять Украине становится фактически нечего. Однако этот факт является поводом нарастить объемы производства оружия. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, уже неоднократно высказывалось мнение, что из-за событий на Украине страны Запада начинают испытывать дефицит оружия.

— В публичной плоскости наблюдается много статей, заключений экспертов и политиков, которые говорят о том, что запасы боевой техники и боеприпасов находятся на критической отметке. Если продолжать снабжать Украину дальше, наступит неприемлемый урон для национальной безопасности государства, — рассказал специалист.

Речь об этом идет даже в США, подчеркнул Кошкин: в частности, в принятой под выборы новой стратегии национальной обороны отмечается, что специальная военная операция повлияла на работу концернов военно-промышленного комплекса.

Ситуация на Украине заставляет Соединенные Штаты наращивать производство оружия, заметил политолог.

— Raytheon Technologies, например, призывает на работу пенсионеров. В стратегии национальной обороны отмечалось, что не хватает квалифицированных специалистов. Lockheed Martin в два раза увеличивает производство противотанковых Javelin и где-то на 60 процентов — РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним, — рассказал Кошкин.

В связи с этим важно всесторонне оценивать ситуацию, подчеркнул эксперт: с одной стороны, военная техника и боеприпасы стран НАТО пришли к критической точке, но при этом предпринимаются меры, чтобы начать удовлетворять все заявки, в том числе Украины.

Кошкин отметил, что запасы вооружений в России находятся на достаточном уровне.

— Они считали, когда у нас ракеты кончатся, и называли временные рубежи, когда мы не сможем выполнять боевые задачи. Потом стали думать, почему у них запасы закончились, а у нас — нет. Это связано с военно-промышленным комплексом. Но не стоит рассчитывать, что у Запада не хватит запасов оружия для Украины. Сейчас многие работают над тем, чтобы быстрее развернуть производство для увеличения поставок, — подчеркнул специалист.

Кроме США, о проблемах с нехваткой вооружений для Украины говорили и другие страны НАТО, в частности Франция и Германия, отметил эксперт. Однако в большинстве случаев конкретные страны и масштабы проблем не называются, чтобы соблюсти секретность и коммерческие интересы производителей оружия, заключил Кошкин.

Две трети стран — членов Североатлантического альянса исчерпали возможности для поставок оружия Киеву. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя НАТО.

— Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО значительно исчерпали себя, — рассказал источник.