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Две трети стран — членов Североатлантического альянса исчерпали возможности для поставок оружия Киеву. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя НАТО.

— Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО «значительно исчерпали себя», — рассказал источник.

Он отметил, что оставшиеся 10 стран пока готовы продолжить помогать украинским властям.

— Особенно более крупные союзники. Речь идет о ФРГ, Нидерландах, Франции и Италии, — сказано в статье.

При этом в начале ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что Рим не готовит новые поставки оружия для Украины, но не исключил, что власти могут пересмотреть подход в рамках договоренностей по НАТО.

Страны, которые публично отказались от поставок вооружения Украине, тем не менее передают Киеву оружие через разных посредников. Об этом сообщил 26 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Артиллерия, которую поставляют Соединенные Штаты и их союзники на Украину, быстро повреждается и ломается, что становится проблемой для Пентагона.