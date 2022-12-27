Суд отправил в СИЗО пассажира, который сломал руку контролеру в московском автобусе

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Суд отправил в СИЗО безбилетного пассажира, который толкнул контролера в автобусе в районе Чертаново Южное. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 27 декабря.

По ее словам, мужчину обвиняют по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Российской Федерации. С учетом позиции Чертановской межрайонной прокуратуры суд заключил его под стражу. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

— Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства, — заключила Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во вторник, 27 декабря, в одном из автобусов на юге столицы. Контролер вычислила безбилетного пассажира и потребовала у мужчины предъявить паспорт. Вместо этого злоумышленник вытолкнул сотрудницу «Организатора перевозок» из транспорта, в результате чего женщина сломала руку. Все произошедшее попало на видео с камеры, находившейся у контролера на куртке.