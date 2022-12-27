Безбилетный пассажир в Москве сломал руку контролеру и сбежал

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

В Москве безбилетный пассажир автобуса сломал контролеру руку и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 27 декабря.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Чертаново Южное. В автобусе контролер выявила «зайца». Сотрудница «Организатора перевозок» потребовала гражданина предъявить паспорт, но в ответ на это мужчина толкнул контролера и сбежал.

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В результате женщина выпала из автобуса на тротуар и сломала себе руку. Злоумышленника вскоре задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другой злоумышленник напал на девушку-инспектора, которая зафиксировала на столичной парковке автомобиль с закрытыми номерами. Владелец машины этого не оценил и напал на девушку, начал ее оскорблять, после чего выбил у нее из рук телефон и применил физическую силу. По данному факту также возбудили уголовное дело.