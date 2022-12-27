Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Безбилетный пассажир в Москве сломал руку контролеру и сбежал

Степан Жирнов
Происшествия
Безбилетный пассажир в Москве сломал руку контролеру и сбежал
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

В Москве безбилетный пассажир автобуса сломал контролеру руку и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 27 декабря.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Чертаново Южное. В автобусе контролер выявила «зайца». Сотрудница «Организатора перевозок» потребовала гражданина предъявить паспорт, но в ответ на это мужчина толкнул контролера и сбежал.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

В результате женщина выпала из автобуса на тротуар и сломала себе руку. Злоумышленника вскоре задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другой злоумышленник напал на девушку-инспектора, которая зафиксировала на столичной парковке автомобиль с закрытыми номерами. Владелец машины этого не оценил и напал на девушку, начал ее оскорблять, после чего выбил у нее из рук телефон и применил физическую силу. По данному факту также возбудили уголовное дело.

Транспорт Москва Пострадавшие Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте