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Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, напавшего на девушку-инспектора

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, напавшего на девушку-инспектора
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Новая Дорога Карта всех событий

В отношении мужчины, который напал на девушку-инспектора в Басманном районе, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, водителю вменяют несколько статей уголовного кодекса: «Применение насилия в отношении представителя власти», «Хулиганство» и «Оскорбление представителя власти».

— Столичная прокуратура контролирует ход расследования, — резюмировала Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 14 сентября на улице Новая Дорога. Сотрудница ГКУ «АМПП» зафиксировала, что автомобиль с закрытыми государственными номерами стоит на городской платной парковке. Владелец автомобиля был неподалеку и заметил это. Он напал на девушку, начал ее оскорблять, применил физическую силу и выбил у девушки телефон из рук. Все произошедшее попало на видео с камеры пострадавшей.

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