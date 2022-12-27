Декабрь поставил рекорд по выпавшим осадкам за всю историю наблюдений в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Последний месяц уходящего года поставил рекорд по осадкам за всю историю инструментальных наблюдений в Москве. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, этот декабрь стал бесспорным лидером по количеству выпавших осадков за последние 143 года наблюдений за погодой в столице. За этот месяц успели выпасть и снег, и мокрый снег, а также обычный дождь и его ледяная версия.

Вильфанд заявил, что рекорд, установленный в 1981 году, был побит досрочно. Вечером понедельника, 26 декабря, сотрудники Гидрометцентра отметили 111,6 миллиметра осадков, выпавших в столице за месяц, однако уже на следующий день снова начался снегопад. По прогнозам профильных специалистов, в ближайшие дни может выпасть около 6–10 дополнительных миллиметров осадков, передают «Известия».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.