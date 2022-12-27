Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в рамках которого будет создано 16 новых военных учебных центров при государственных университетах страны. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 27 декабря.

— В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об обороны» создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению, — говорится в документы.

В данный перечень вошли высшие учебные заведения в 16 регионах России. 13 из них расположатся при университетах Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской и Ярославской областей. Еще три — в республиках Мордовия, Чечня и Марий Эл, отмечается в документе.

До этого сообщалось, что специальный учебный курс по основам военной подготовки появится в российских университетах. Соответствующий модуль создан в результате совместной работы с представителями Министерства обороны и уже направлен в вузы.