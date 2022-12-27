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Врач допустила распространения по миру «поедающей мозг» амебы

Евгений Жуков
Общество
Врач допустила распространения по миру «поедающей мозг» амебы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врач-терапевт Светлана Куприна во вторник, 27 декабря, рассказала, что амеба Неглерия Фоулера, которая «поедает мозг» человека, может распространиться по миру из-за глобального потепления.

По словам специалиста, Неглерия не адаптирована к жизни в человеческом организме и является случайным для него паразитом. Главная опасность заключается в том, что она быстро поражает головной мозг, вызывая скоротечный первичный менингоэнцефалит, и при отсутствии своевременного квалифицированного лечения под наблюдением специалистов гибель зараженного может наступить достаточно быстро.

Куприна также добавила, что несмотря на наличие соответствующих лекарств, мешающих развитию болезни, в большинстве случаев первичный амебный энцефалит приводит к смерти инфицированного человека. При этом в истории известен пример выздоровления зараженного пятимесячного ребенка из Ирана в 2012-м.

Естественным местообитанием амебы служат теплые стоячие водоемы, почва или подогреваемые плавательные бассейны. Заражаются опасной амебой при купании, когда загрязненная вода попадает в носовые ходы.

С момента открытия этого микроорганизма было зафиксировано несколько сотен случаев заражения. В основном они фиксируются в странах с теплым климатом, однако заражения происходили и в Бельгии, Англии, Новой Зеландии и Чехии.

Эксперт заявила, на территории нашей страны амеба пока не была обнаружена. Куприна предположила, что это может быть связано с особенностями российского климата, из-за которого Неглерия здесь не выживает. Кроме того терапевт отметила, что между людьми заболевание не передается.

Однако глобальное потепление делает свое дело — и эта тенденция не исключает возможность распространения болезни и в более холодные регионы. В связи с этим Куприна порекомендовала туристам воздержаться от купания в теплых стоячих водоемах, передают «Известия».

До этого сообщалось о случае заражения амебой вида Неглерия Фоулера в Южной Корее, который был зарегистрирован 26 декабря. Пациентом, поступившим с симптомами лихорадки, рвоты и дисфункции речи, стал гражданин страны, который четыре последних месяца проживал в Таиланде.

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